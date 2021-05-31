Тяговые батареи напряжением 24 В для погрузчика Toyota – свинцово-кислотные панцирные малообслуживаемые. Срок службы таких аккумуляторных батарей зависит от различных факторов. Тяговая батарея 24V для Toyota, как правило, выдерживает в среднем 1200 циклов заряда/разряда.



Тяговая батарея 24 Вольта для Toyota имеет гибкие межэлементные соединения. Перемычки к аккумуляторам крепятся болтами или свинцовыми клеммами. Тяговые батареи 24В для Toyota поставляют заказчику заряженными и залитыми электролитом. По желанию заказчика они могут быть дополнительно укомплектованы специальным оборудованием.



Цены на тяговые АКБ для погрузчика Toyota:





АКБ напряжением 24 В (24V) - от 49 900 рублей;

АКБ напряжением 48 В (48V) - от 89 900 рублей;

АКБ напряжением 80 В (80V) - от 119 900 рублей.

Японские аккумуляторные вилочные погрузчики Toyota широко применяются для работ любой сложности на складах, транспортировки товаров и пищевых продуктов. Их использование обеспечивает возможность проведения работ в случае аварий, способствует экономии ресурсов.