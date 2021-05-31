Каталог батарей 24V для складской техники Тойота
|Ёмкость
|Напряжение
|Батарея
120 A·ч
|24v3PzSL120ah
130 A·ч
|24v3PzSL130ah
142 A·ч
|24v3PzSL142ah
180 A·ч
|24v3PzSL180ah
200 A·ч
|24v3PzSL200ah
270 A·ч
|24v3PzSL270ah
350 A·ч
|24v3PzSL350ah
420 A·ч
|24v3PzSL420ah
460 A·ч
|24v3PzSL460ah
500 A·ч
|24v3PzSL500ah
750 A·ч
|24v3PzSL750ah
805 A·ч
|24v3PzSL805ah
875 A·ч
|24v3PzSL875ah
920 A·ч
|24v3PzSL920ah
1000 A·ч
|24v3PzSL1000ah
Купить аккумулятор для Toyota 24V
Компанией представлен широкий ассортимент тяговых аккумуляторов 24V для Toyota всевозможных емкостей и габаритов по привлекательным ценам. Качественные батареи АКБ 24V для погрузчика обеспечивают бесперебойную работу техники Toyota.
Наша компания предоставляет полную гарантию на тяговый аккумулятор 24V для Toyota и его сервисное обслуживание. Возможна доставка по адресу назначения. Все оборудование перед отправкой тестируется и тщательно упаковывается. При оптовой продаже предусмотрены скидки в зависимости от объема партии.
Позвоните по контактному телефону! Вы можете уточнить сколько стоит тяговая батарея 24V для погрузчика Toyota и наличие ее на складе.
Цены на тяговые АКБ для складской техники Toyota BT
Тяговые аккумуляторы для перевозчиков паллет
Тяговые батареи для электрических штабелеров
Тяговые аккумуляторные батареи для ричтраков
Тяговые батареи для электрических погрузчиков
Тяговые аккумуляторные батареи для тягачей
Тяговые АКБ для узкопроходных штабелеров
Тяговые батареи для комплектовщиков заказов
Тяговые батареи напряжением 24 В для погрузчика Toyota – свинцово-кислотные панцирные малообслуживаемые. Срок службы таких аккумуляторных батарей зависит от различных факторов. Тяговая батарея 24V для Toyota, как правило, выдерживает в среднем 1200 циклов заряда/разряда.
Тяговая батарея 24 Вольта для Toyota имеет гибкие межэлементные соединения. Перемычки к аккумуляторам крепятся болтами или свинцовыми клеммами. Тяговые батареи 24В для Toyota поставляют заказчику заряженными и залитыми электролитом. По желанию заказчика они могут быть дополнительно укомплектованы специальным оборудованием.
Цены на тяговые АКБ для погрузчика Toyota:
- АКБ напряжением 24 В (24V) - от 49 900 рублей;
- АКБ напряжением 48 В (48V) - от 89 900 рублей;
- АКБ напряжением 80 В (80V) - от 119 900 рублей.
Назначение аккумуляторов
Тяговый аккумулятор 24V для Toyota-погрузчиков – универсальный элемент питания, обеспечивает длительное время работы. В зависимости от вида погрузчика выбирается оптимальная мощность аккумулятора, кроме того предусмотрена возможность его быстрой и удобной замены. Для погрузочной техники при замене аккумулятора необходимо покупать АКБ с параметрами и габаритами как у первоначально установленной производителем батареи.
Самыми распространенными аккумуляторными батареями АКБ 24V для погрузчика являются свинцово-кислотные. Действие их основано на принципе получения электрической энергии из химической.
Конструкция тяговых аккумуляторов
Аккумулятор для Toyota 24V состоит из:
- корпуса, выполненного из полипропилена, который отличается устойчивостью при ударе, вибрации и многократном изгибе; высокой элекро-, химически- и износостойкостью; работает в широком температурном диапазоне, нечувствителен к агрессивным средам;
- разнозарядных пластин, разделенных микропористым сепаратором, который предохраняет их от короткого замыкания, обеспечивая высокую электропроводность электролита;
- полюсных выводов для последовательного соединения элементов;
- гибких или жестких соединительных перемычек;
- запаянной крышки, на которой установлены резиновые прокладки, исключающие протекание электролита, с пробковым отверстием для контроля или заливки жидкости;
- защитной пластины, предотвращающей повреждение или поднятие сепараторов при проверке уровня или заливке электролита.
Аккумуляторы для Toyota 24V могут поставляться сухозаряженными, не содержащими электролит. Тогда срок их хранения может достигать 2 лет.
Область применения и достоинства тяговых аккумуляторов
Тяговые батареи применяются во многих сферах:
- на дорожном транспорте;
- в коммунальной технике;
- для питания погрузочного, складского оборудования.
- надежность и длительный срок службы;
- высокая энергоэффективность и унифицированность деталей, позволяющая уменьшить расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание;
- экономичность, обеспечивающаяся высокой продуктивностью батарей;
- виброустойчивость и низкий шумой уровень;
- экологичность;
- возможность работы в различных, тяжелых, даже экстремальных климатических условиях.
Правила эксплуатации АКБ 24V для погрузчика
Покупая аккумулятор, необходимо убедиться в его целостности. Для увеличения срока его действия зарядку аккумулятора требуется выполнять до 80%.
При хранении следует выполнять следующие правила:
- поверхность аккумулятора должна быть чистой;
- попадание влаги на корпус аккумулятора не допустимо;
- место хранения должно быть прохладным в целях снижения саморазрядки аккумулятора;
- первое время не заряжать аккумулятор более, чем на 70%, так как начальные периоды работы определяют время его дальнейшей эксплуатации.
- определяется полярность его сторон;
- подводятся и закрепляются соединительные провода для заряда;
- проверяется защита на межэлементных перемычках.
Доставка и установка
Техника безопасности при работе с аккумулятором
При работе со свинцово-кислыми аккумуляторами необходимо соблюдать правила безопасности
использовать защитную одежду, не одевать украшения, кольца, цепочки;
работать только в проветриваемом помещении;
исключить возможность попадания искр на корпус;
курить вблизи аккумулятора категорически запрещается;
необходимо еженедельно контролировать и регулировать уровень электролита в батарее;
ежемесячно производить проверку заряда;
ежегодно выполнять чистку аккумулятора и зарядного устройства, отслеживать его регулировку.
При выполнении всех правил эксплуатации, установки, хранения и техники безопасности тяговые аккумуляторы будут служить долго и надежно, не создавая проблем владельцу.
Бренды АКБ на выбор.
Свяжитесь с нами.
Есть вопросы или нужна помощь в выборе тяговой батареи?
Наши опытные менеджеры ответят на все вопросы, помогут с выбором оптимальной АКБ для Вашей складской техники, предложат на выбор варианты различные по соотношению цена-качество.
Наши контакты.
© 2021 Умелый рукожоп